Футбольная команда Первышова встретилась на поле со сборной жителей Прикубанского округа Краснодара

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-22T09:08:08+03:00

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Футбольная команда главы Краснодара Евгения Первышова встретилась на поле со сборной жителей Прикубанского округа. Товарищеский матч завершился со счетом 6:1 в пользу представителей городской администрации.

- Сборная Прикубанского округа один раз в неделю тренируется и встречается с другими командами на разных площадках. В их составе - любители футбола самых разных профессий: предприниматели, программисты, служащие. Большинство из них живет по соседству, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- В этом округе у нас много задач, которые нужно решить: по развитию общественного транспорта и строительству дорог, по созданию дополнительных площадок для занятий спортом и в первую очередь - строительству школ, детсадов и поликлиник, - сказал Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU