2019-10-22T09:08:08+03:00
Спорт

Футбольная команда Первышова встретилась на поле со сборной жителей Прикубанского округа Краснодара

Победу одержали представители городской администрации
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

Футбольная команда главы Краснодара Евгения Первышова встретилась на поле со сборной жителей Прикубанского округа. Товарищеский матч завершился со счетом 6:1 в пользу представителей городской администрации.

- Сборная Прикубанского округа один раз в неделю тренируется и встречается с другими командами на разных площадках. В их составе - любители футбола самых разных профессий: предприниматели, программисты, служащие. Большинство из них живет по соседству, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- В этом округе у нас много задач, которые нужно решить: по развитию общественного транспорта и строительству дорог, по созданию дополнительных площадок для занятий спортом и в первую очередь - строительству школ, детсадов и поликлиник, - сказал Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В станице Новоплатнировской Ленинградского района благоустроили сквер
Мошенник из Краснодарского края представился девушкой, чтобы выманить деньги у крымчанина
Жительница Кубани убила соседку за просьбу набрать горячей воды в две бутылки
В Новороссийске спасатели сняли с дерева домашнюю кошку
Центробанк выпустил серебряную монету в честь саммита «Россия – Африка» в Сочи
В Сочи в лесу заблудилась любительница каштанов
В Краснодаре водитель «Пежо» столкнулся с мотоциклистом
Житель Кубани притворился эпилептиком, чтобы не выплачивать долг по алиментам
Житель Краснодара обманул 20 дольщиков
Житель Ольгинки скатился с 30-метровой скалы
В историческом центре Краснодара меняют участок сети водоснабжения
Житель Новокубанского района пытался убить приятеля вилкой
В Армавире в реанимации инфекционной больницы умерла двухгодовалая девочка