Футбольная команда Первышова встретилась на поле со сборной жителей Прикубанского округа Краснодара
Футбольная команда главы Краснодара Евгения Первышова встретилась на поле со сборной жителей Прикубанского округа. Товарищеский матч завершился со счетом 6:1 в пользу представителей городской администрации.
- Сборная Прикубанского округа один раз в неделю тренируется и встречается с другими командами на разных площадках. В их составе - любители футбола самых разных профессий: предприниматели, программисты, служащие. Большинство из них живет по соседству, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
- В этом округе у нас много задач, которые нужно решить: по развитию общественного транспорта и строительству дорог, по созданию дополнительных площадок для занятий спортом и в первую очередь - строительству школ, детсадов и поликлиник, - сказал Евгений Первышов.
ИСТОЧНИК KP.RU