В Тихорецком районе назначили нового прокурора

СЕГОДНЯ 09:22 2019-10-22T09:22:38+03:00

Им стал Козяйчев Александр Игоревич

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- В Тихорецком районе выбрали нового прокурора. Им стал советник юстиции Козяйчев Александр Игоревич, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Он родился в 1985 году. В 2007 году Александр Игоревич окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета.

В органах прокуратуры Козяйчев трудится с декабря 2007 года в должностях: помощника, старшего помощника прокурора Кавказского района, помощника прокурора Кореновского района. С 20 октября 2015 года он работал заместителем прокурора Кореновского района.

Напомним, на Кубани назначили нового заместителя прокурора. Им стал старший советник юстиции Орлов Роман Викторович.

ИСТОЧНИК KP.RU