В Тихорецком районе назначили нового прокурора
- В Тихорецком районе выбрали нового прокурора. Им стал советник юстиции Козяйчев Александр Игоревич, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Он родился в 1985 году. В 2007 году Александр Игоревич окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета.
В органах прокуратуры Козяйчев трудится с декабря 2007 года в должностях: помощника, старшего помощника прокурора Кавказского района, помощника прокурора Кореновского района. С 20 октября 2015 года он работал заместителем прокурора Кореновского района.
Напомним, на Кубани назначили нового заместителя прокурора. Им стал старший советник юстиции Орлов Роман Викторович.
ИСТОЧНИК KP.RU