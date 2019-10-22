Представители Кубани взяли награды на международном турнире по тхэквондо

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-22T09:36:42+03:00

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В Загребе завершились международные соревнования по тхэквондо в дисциплине «пхумсэ» (технический комплекс).

- В составе российской сборной за награды турнира состязались четыре представителя Кубани – краснодарцы Андрей Пермяков, Валерия Ким, Елена Васильева, а также темрючанин Роман Тен, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минспорта Краснодарского края.

Спортсмены Краснодарского края взяли 7 медалей - 3 «золота», 2 «серебра» и 2 «бронзы». Наиболее успешно выступил Андрей Пермяков. Он взял золотую награду в индивидуальной программе, серебряную в смешанных двойках и бронзовую – в разделе «фристайл – индивидуальная программа».

Напомним, футбольная команда Первышова встретилась на поле со сборной жителей Прикубанского округа Краснодара. Победу одержали представители городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU