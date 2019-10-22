В Армавире в реанимации инфекционной больницы умерла двухгодовалая девочка

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-22T10:17:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла в Армавире в сентябре 2017 года. Девочке стало плохо, у нее началась сильная рвота. Родители отвезли ребенка в детскую инфекционную больницу. Там ей поставили капельницы, также взяли анализ крови и сделали укол противорвотного препарата. Как рассказывают родители малышки, больше ничего не назначили.

Состояние ребенка ухудшалось. Ее привезли на консультацию к хирургу в детскую городскую больницу. Но специалист осмотрел девочку и никаких отклонений не нашел и отправил обратно в инфекционку. Так ее катали несколько часов. После этого, ночью у ребенка начались судороги. А утром девочка уже не реагировала на раздражители и впала в кому. Не приходя в сознание, 2 сентября она умерла.

- Нам сообщили, что у дочери Синдром Арнольда Киари. Он ставится в первые недели жизни новорожденного. У нас никаких таких отклонений не было. Я думаю, речь идет о врачебной ошибке, неправильных действиях медиков, - сообщает РИА «Регион online» со ссылкой на мать девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU