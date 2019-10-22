Житель Новокубанского района пытался убить приятеля вилкой

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-22T09:58:21+03:00

Он три раза ударил знакомого столовым прибором в различные части тела

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В Новокубанском районе сотрудники полиции задержали местного жителя, который пытался убить своего знакомого вилкой.

В дежурную часть обратился 44-летний мужчина. Житель станицы Бесскорбной Новокубанского района рассказал, что знакомый хотел убить его столовым прибором. Во время ссоры приятель схватил со стола вилку и три раза ударил оппонента в различные части тела.

Злоумышленника задержали. На него завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщает РИА «Регион online» со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Новокубанскому району.

Обвиняемый может отправиться в тюрьму на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU