В историческом центре Краснодара меняют участок сети водоснабжения

СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-22T10:12:01+03:00

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Работы ведут на участке кольцевой сети, которая обеспечивает водой жителей домов в границах улиц Комсомольской, Октябрьской, Кубанской Набережной, имени Пушкина. Ремонт идет методом горизонтально-направленного бурения, без разрытия траншей. Подачу воды в дома не ограничивают.

- Замена сетей водоснабжения идет по Комсомольской на участке от Кубанской Набережной до Кирова. Вместо старых стальных труб уложат современные пластиковые. Их гарантия не менее 50 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы планируют завершить в конце ноября. На этот период движение транспорта частично ограничено. Проехать можно по одной из двух полос Комсомольской от Кирова до Кубанской Набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU