Житель Ольгинки скатился с 30-метровой скалы
Несчастный случай произошел 21 октября в селе Ольгинка Туапсинского района.
В 19:00 оперативному дежурному «Кубань-СПАС» позвонили местные жители и рассказали, что на берегу моря лежит человек с травмой головы.
- На место выехали сотрудники Туапсинского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели донесли на носилках мужчину до автомобиля скорой, которая стояла в 600 метрах от места ЧП, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-служба ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».
Пострадавшим оказался 52-летний местный житель. По его словам, он скатился с вершины 30-метровой скалы. Это случилось в районе обеда. На его счастье, вечером по дикому пляжу прогуливались местные жители, которые и вызвали спасателей. Сейчас пострадавший находится в городской больнице Туапсе.
ИСТОЧНИК KP.RU