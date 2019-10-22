Житель Ольгинки скатился с 30-метровой скалы

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-22T10:22:37+03:00

ЧП случилось еще днем, но нашли его только вечером

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Несчастный случай произошел 21 октября в селе Ольгинка Туапсинского района.

В 19:00 оперативному дежурному «Кубань-СПАС» позвонили местные жители и рассказали, что на берегу моря лежит человек с травмой головы.

- На место выехали сотрудники Туапсинского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели донесли на носилках мужчину до автомобиля скорой, которая стояла в 600 метрах от места ЧП, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-служба ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Пострадавшим оказался 52-летний местный житель. По его словам, он скатился с вершины 30-метровой скалы. Это случилось в районе обеда. На его счастье, вечером по дикому пляжу прогуливались местные жители, которые и вызвали спасателей. Сейчас пострадавший находится в городской больнице Туапсе.

ИСТОЧНИК KP.RU