Житель Краснодара обманул 20 дольщиков

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-22T10:37:47+03:00

Он привлек более 22 миллионов рублей

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Адвокат осужденного застройщика подал в суд апелляционную жалобу. Мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Его приговорили к 6,6 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 000 рублей.

С июня 2009 по июль 2018 года злоумышленник незаконно привлек деньги 20 жителей Краснодара. Он сообщал им ложные сведения о строительстве жилого многоэтажного дома. Ему удалось похитить более 22 миллионов рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 000 рублей.

- После ККС рассмотрел жалобу адвоката подсудимого. Приговор Советского районного суда остался без изменений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU