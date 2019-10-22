СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-22T10:54:14+03:00

Житель Кубани притворился эпилептиком, чтобы не выплачивать долг по алиментам Фото: Архив "КП"

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Житель Курганинского района задолжал своему ребенку 807 тысяч рублей. Несколько лет ему удавалось прятаться от приставов. Когда его нашли, мужчина пустился «в бега».

Должника задержали и доставили в Курганинский районный отдел судебных приставов для проведения исполнительных действий. Но прямо в кабинете у него случился приступ эпилепсии, его доставили в центральную районную больницу, где доктор выявил, что мужчина симулировал.

- Суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.35.1 (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Ему назначили наказание в виде 150 часов обязательных работ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU