Житель Кубани притворился эпилептиком, чтобы не выплачивать долг по алиментам
Житель Курганинского района задолжал своему ребенку 807 тысяч рублей. Несколько лет ему удавалось прятаться от приставов. Когда его нашли, мужчина пустился «в бега».
Должника задержали и доставили в Курганинский районный отдел судебных приставов для проведения исполнительных действий. Но прямо в кабинете у него случился приступ эпилепсии, его доставили в центральную районную больницу, где доктор выявил, что мужчина симулировал.
- Суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.35.1 (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Ему назначили наказание в виде 150 часов обязательных работ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU