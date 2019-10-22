2019-10-22T10:57:55+03:00
Происшествия

В Краснодаре водитель «Пежо» столкнулся с мотоциклистом

Авария произошла на улице Петра Метальникова
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Авария утром 22 октября на улице Петра Метальникова Фото: vk.com/krdmotoАвария утром 22 октября на улице Петра Метальникова Фото: vk.com/krdmoto
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Около 8:40 22 октября в Краснодаре на улице Петра Метальникова произошла авария. Столкнулись «Пежо» и мотоцикл «Хонда».

По свидетельствам очевидцев, водитель иномарки выполнял разворот в неположенном месте и в переднюю правую часть авто врезался мотоциклист. Удар был такой силы, что мотоцикл вместе с водителем вылетел с дороги.

Мотоциклист получил травмы, его на карете скорой помощи доставили в Краевую больницу номер 1.

- Парня зовут Андрей, он в сознании, - говорят очевидцы.

В полиции проводят проверку всех обстоятельств аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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