В Краснодаре водитель «Пежо» столкнулся с мотоциклистом

СЕГОДНЯ 10:57 2019-10-22T10:57:55+03:00

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Около 8:40 22 октября в Краснодаре на улице Петра Метальникова произошла авария. Столкнулись «Пежо» и мотоцикл «Хонда».

По свидетельствам очевидцев, водитель иномарки выполнял разворот в неположенном месте и в переднюю правую часть авто врезался мотоциклист. Удар был такой силы, что мотоцикл вместе с водителем вылетел с дороги.

Мотоциклист получил травмы, его на карете скорой помощи доставили в Краевую больницу номер 1.

- Парня зовут Андрей, он в сознании, - говорят очевидцы.

В полиции проводят проверку всех обстоятельств аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU