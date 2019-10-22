В Сочи в лесу заблудилась любительница каштанов

СЕГОДНЯ 11:10 2019-10-22T11:10:24+03:00

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Вечером 21 октября в 19:00 в Южный поисково-спасательный отряд позвонила женщина. Она рассказала, что заблудилась в лесном массиве в районе села Марьино возле Сочи.

В лес 47-летняя местная жительница пошла за каштанами, это было еще утром. Пока пыталась выйти из леса самостоятельно, наступил вечер.

Сотрудники Лазаревского поисково-спасательного подразделения ЮРПСО ехали по трассе с включенной сигнальной сиреной, а туристка в этот момент объясняла, с какой стороны слышит звук. Так ее и нашли.

- Женщину вывели ее из горно-лесной зоны в безопасное место. Медицинская помощь женщине не потребовалась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU