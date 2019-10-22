Центробанк выпустил серебряную монету в честь саммита «Россия – Африка» в Сочи
Банк России выпустил памятную монету в честь саммита «Россия - Африка», который состоится в Сочи 23-24 октября. Монета сделана из сплава серебра 925 пробы и имеет номинал три рубля, ее вес 31,1 грамма, а диаметр 39 миллиметров.
- На оборотной стороне монеты расположена многоцветная эмблема саммита, делящая поле монеты на две части; в верхней части помещено выполненное в цвете изображение контура территории Российской Федерации, в нижней — Африканского континента; над эмблемой расположены надписи, слева — «СОЧИ», справа — «2019», - сообщают в пресс-службе Банка России.
Монета выпущена тиражом три тысячи штук и обязательна к приему на все территории России.
Саммит «Россия - Африка» пройдет впервые, в Сочи приедут главы государств и правительств 43 африканских стран, всего будут представлены 54 страны черного континента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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