Центробанк выпустил серебряную монету в честь саммита «Россия – Африка» в Сочи

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-22T11:20:40+03:00

Памятная монета в честь саммита Россия - Африка в Сочи Фото: пресс-служба Банка России

Ее номинал три рубля

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Банк России выпустил памятную монету в честь саммита «Россия - Африка», который состоится в Сочи 23-24 октября. Монета сделана из сплава серебра 925 пробы и имеет номинал три рубля, ее вес 31,1 грамма, а диаметр 39 миллиметров.

- На оборотной стороне монеты расположена многоцветная эмблема саммита, делящая поле монеты на две части; в верхней части помещено выполненное в цвете изображение контура территории Российской Федерации, в нижней — Африканского континента; над эмблемой расположены надписи, слева — «СОЧИ», справа — «2019», - сообщают в пресс-службе Банка России.

Монета выпущена тиражом три тысячи штук и обязательна к приему на все территории России.

Саммит «Россия - Африка» пройдет впервые, в Сочи приедут главы государств и правительств 43 африканских стран, всего будут представлены 54 страны черного континента.

ИСТОЧНИК KP.RU