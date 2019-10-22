2019-10-22T11:32:33+03:00
Происшествия

Жительница Кубани убила соседку за просьбу набрать горячей воды в две бутылки

Свою вину злоумышленница не признала
Александра ПОДУШКО
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Жительница Кубани убила соседку за просьбу набрать горячей воды в две бутылкиЖительница Кубани убила соседку за просьбу набрать горячей воды в две бутылкиФото: Архив "КП"
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Заместителем прокурора Краснодарского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летней жительницы Курганинского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

4 апреля 2018 года вечером к ней домой пришла соседка, 82-летняя местная жительница. Она попросила набрать горячей воды в две пластиковые бутылки. Хозяйка дома резко отказала знакомой.

После между ними произошел конфликт. Обвиняемая сбила соседку с ног, села на грудь и стала душить. Потом она тупы предметом начала бить по голове потерпевшей. От этих травм последняя скончалась на месте происшествия.

- Вину обвиняемая не признала. Расследование уголовного дела проведено СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Женщина находится под стражей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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