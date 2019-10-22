2019-10-22T11:47:23+03:00
Происшествия

Мошенник из Краснодарского края представился девушкой, чтобы выманить деньги у крымчанина

28-летнему жителю Армавира грозит до 5 лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Мошенник из Краснодарского края представился девушкой, чтобы выманить деньги у крымчанинаМошенник из Краснодарского края представился девушкой, чтобы выманить деньги у крымчанинаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Жертвой мошенника из Краснодарского края стал 60-летний пенсионер из Симферополя. Мужчина рассказал как у него выманили 9500 рублей.

Пенсионер познакомился девушкой из Тульской области. Несколько месяцев он переписывался с новой знакомой, после чего назначил ей свидание в Симферополе. У барышни не было денег на билет, и тогда доверчивый мужчина перевел ей 9500 рублей. В итоге, до Симферополя она так и не доехала.

Выяснилось, что к этому причастен 28-летний житель Краснодарского края, который в социальных сетях общался с потерпевшим видом молодой девушки. Все это время он жил в Армавире.

- На мужчину завели уголовное дело. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24