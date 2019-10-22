Мошенник из Краснодарского края представился девушкой, чтобы выманить деньги у крымчанина

СЕГОДНЯ 11:47 2019-10-22T11:47:23+03:00

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Жертвой мошенника из Краснодарского края стал 60-летний пенсионер из Симферополя. Мужчина рассказал как у него выманили 9500 рублей.

Пенсионер познакомился девушкой из Тульской области. Несколько месяцев он переписывался с новой знакомой, после чего назначил ей свидание в Симферополе. У барышни не было денег на билет, и тогда доверчивый мужчина перевел ей 9500 рублей. В итоге, до Симферополя она так и не доехала.

Выяснилось, что к этому причастен 28-летний житель Краснодарского края, который в социальных сетях общался с потерпевшим видом молодой девушки. Все это время он жил в Армавире.

- На мужчину завели уголовное дело. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU