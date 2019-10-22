2019-10-22T12:24:19+03:00
Общество

В учреждениях УФСИН Кубани завершили сбор урожая

Здесь уже приступили к посевной кампании
Александра ПОДУШКО
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Фото: УФСИН по Краснодарскому краюФото: УФСИН по Краснодарскому краю
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Сельскохозяйственная работа является одним из важных направлений экономической деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы края. Так удается экономить бюджетные средства, обеспечивая при этом питание и трудовую занятость осужденных.

- Более 1000 гектар земель засеиваются зерновыми культурами: пшеницей, ячменем, кукурузой и подсолнечником. В кубанских колониях производят муку, крупу и подсолнечное масло, и затем это поставляется на стол осужденным либо продается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.

В уборочной кампании участвовали 50 осужденных и 8 единиц техники. Общий объем выпуска сельскохозяйственной продукции составил более 28 миллионов рублей. Уже приступили к севу озимых ячменя и пшеницы на площади 320 гектар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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