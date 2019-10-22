2019-10-22T13:05:29+03:00
Здоровье

На Кубани врачи спасли 4-летнего ребенка, который проглотил монету

Его доставили в больницу с насморком и температурой
Александра ПОДУШКО
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На Кубани врачи спасли 4-летнего ребенка, который проглотил монетуНа Кубани врачи спасли 4-летнего ребенка, который проглотил монету
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На Кубани в инфекционную больницу бригада скорой помощи доставила 4-летнего ребенка. У него были кашель, насморк и повышение температуры тела до 39,9 С.

- Ребенку назначили рентгенографию органов грудной клетки. Врач нашел в желудке пациента инородное тело – монету. Родители были очень удивлены находке, а ребенка направили к хирургу в ГБУЗ «ДККБ», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

- Необходимо следить, чтобы мелкие предметы и детали не находились в открытом доступе для маленьких детей. Это может привести к печальным последствиям, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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