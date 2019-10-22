Кубанские атлеты взяли четыре золотые медали на первенстве России

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-22T13:35:56+03:00

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Соревнования по прыжкам на батуте, двойном минитрампе и акробатической дорожке проходили в Старом Осколе. Участие в состязаниях приняли более 400 спортсменов из 25 регионов страны.

- Краснодарский край представлял 51 спортсмен. Всего по итогам выступления в активе кубанцев 20 наград, из них 4 «золота», 10 серебряных и 6 бронзовых наград, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в минспорта Краснодарского края.

Самыми успешными были краснодарцы Юрий и Сергей Шакула. Юрию не было равных в индивидуальных прыжках на батуте, а Сергей стал первым в прыжках на двойном минитрампе.

Также братья взяли золотую медаль в синхронных прыжках на батуте.

ИСТОЧНИК KP.RU