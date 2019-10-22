В Сочи пройдет Международный фестиваль Азии

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-22T13:54:30+03:00

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Фестиваль Азии проходит в Сочи с 2018 года. Тогда артисты из Китая представили местным жителям знаменитую Пекинскую оперу.

- В этом году будет особый арт-перформанс из Южной Кореи. Артисты музыкального театра Кванджу покажут самые зрелищные номера своей программы и познакомят россиян с национальным искусством своей страны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Мероприятия запланированы на 1 и 2 ноября, начало – в 19:30. В первом отделении представят одноактную корейскую оперу, а во втором зрителей ждут выступления ансамбля народных инструментов, этнические корейские танцы, шоу барабанов и захватывающие музыкальные номера

ИСТОЧНИК KP.RU