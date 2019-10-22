2019-10-22T13:54:30+03:00
Звезды

В Сочи пройдет Международный фестиваль Азии

В парке «Сириус» выступит южнокорейский театр Кванджу
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
Изменить размер текста:

Фестиваль Азии проходит в Сочи с 2018 года. Тогда артисты из Китая представили местным жителям знаменитую Пекинскую оперу.

- В этом году будет особый арт-перформанс из Южной Кореи. Артисты музыкального театра Кванджу покажут самые зрелищные номера своей программы и познакомят россиян с национальным искусством своей страны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Мероприятия запланированы на 1 и 2 ноября, начало – в 19:30. В первом отделении представят одноактную корейскую оперу, а во втором зрителей ждут выступления ансамбля народных инструментов, этнические корейские танцы, шоу барабанов и захватывающие музыкальные номера

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По стопам отца: Сын вора в законе Тамаза Новороссийского отправился в колонию за вымогательство
В Финляндии состоялась презентация кубанского вина
Кубанские атлеты взяли четыре золотые медали на первенстве России
В Курганинском районе перевернулась и сгорела иномарка
На Кубани врачи спасли 4-летнего ребенка, который проглотил монету
В Краснодаре благоустроят Николаевский бульвар
В учреждениях УФСИН Кубани завершили сбор урожая
В станице Новоплатнировской Ленинградского района благоустроили сквер
Мошенник из Краснодарского края представился девушкой, чтобы выманить деньги у крымчанина
Жительница Кубани убила соседку за просьбу набрать горячей воды в две бутылки
В Новороссийске спасатели сняли с дерева домашнюю кошку
Центробанк выпустил серебряную монету в честь саммита «Россия – Африка» в Сочи
В Сочи в лесу заблудилась любительница каштанов
В Краснодаре водитель «Пежо» столкнулся с мотоциклистом
Житель Кубани притворился эпилептиком, чтобы не выплачивать долг по алиментам
Житель Краснодара обманул 20 дольщиков
Житель Ольгинки скатился с 30-метровой скалы
В историческом центре Краснодара меняют участок сети водоснабжения
Житель Новокубанского района пытался убить приятеля вилкой
В Армавире в реанимации инфекционной больницы умерла двухгодовалая девочка