2019-10-22T15:51:40+03:00
Общество

В Финляндии состоялась презентация кубанского вина

В Хельсинки проходит официальный визит делегации правительства Краснодарского края
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В столице Финляндии - Хельсинки - представили продукцию кубанских виноделов. Презентация состоялась в стенах финскую государственной розничной компании по торговле алкогольными напитками АО «Алко».

Кубань тоже нацелена на производство экологически чистой алкогольной продукции. В следующем году в нашем регионе начнет действовать определенный регламент по выращиванию эко-продуктов, и это наверняка будет способствовать производству. Опыт Финляндии в этом направлении для нас очень ценен, – пояснил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

Напомним, вчера, 21 октября глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Финляндии встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Финляндии Павлом Кузнецовым и статс-секретарем министра экономики и занятости республики Яри Партаненом. На ней обсуждались вопросы развития торговых отношений, а также возможность открытия в стране торгового дома Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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