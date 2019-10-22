По стопам отца: Сын вора в законе Тамаза Новороссийского отправился в колонию за вымогательство

СЕГОДНЯ 16:07 2019-10-22T16:08:33+03:00

Наследник криминального авторитета проведет в заключении 4 года и 8 месяцев

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Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор банде, которую сколотил сын криминального авторитета Тамаза Новороссийского Анзор Аданая. На скамье подсудимых оказался наследник вора в законе и три его сообщника.

Их признали виновными в вымогательстве, хищении оружия, краже и вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность.

- Деятельность Анзора Аданая, Карена Торояна, Ивана Фоменко и Даниила Копейченко, являющихся активными членами организованной преступной группы, была пресечена оперативными сотрудниками ФСБ и МВД. Установлено, что в Новороссийске указанные лица систематически занимались вымогательством крупных денежных сумм у местных жителей, - сообщает УФСБ по Краснодарскому краю.

В итоге сын Тамаза Новороссийского отправится за решетку на четыре года и восемь месяцев, Тороян получил шесть лет и один месяц колонии, еще два фигуранта три года и три месяца, два года и один месяц.

Сам Тамаз Новороссийский был заочно приговорен во Франции к 10 годам тюрьмы за отмывание денег и создание преступной группировки, в апреле его задержали в аэропорту Минска.

ИСТОЧНИК KP.RU