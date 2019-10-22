У Вечного огня в Краснодаре высадят декоративные вишни

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-22T16:55:25+03:00

А также уложат рулонный газон

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Мемориал «Вечный огонь» в преддверии 75-летия Великой Победы обновят. В частности приведут в порядок зеленые насаждения на территории комплекса. Здесь высадят декоративные вишни, пихты и ели, а еще уложат газон.

- Сейчас идут подготовительные работы. Поскольку посадка достаточно плотная, часть старых деревьев мы пересадим, - объяснил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый. - Далее предстоит подготовить грунт и дренаж, а после сможем приступить к высадке молодых деревьев и укладке рулонного газона

Оценить работу озеленителей жители кубанской столицы смогут уже весной. Всего на территории мемориального комплекса появятся 23 дерева.

К слову, сразу после этого стартует капитальный ремонт самого мемориала.

- До конца апреля рабочие отреставрируют скульптуру Родина-мать, отремонтируют оборудования и чаши Вечного огня, покрасить стелы, отреставрировать памятник-стену, обновить ступени и заменить плиточного покрытия и бортового камня, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU