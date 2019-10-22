2019-10-22T17:54:43+03:00
Общество

За две недели на 10 участках улиц Краснодара провели ямочный ремонт

Это почти 4 тысячах квадратных метров дорог
Варвара ДЫМ
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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С 7 по 20 октября в Краснодаре провели ямочный ремонт на 10 участках улиц - это почти 4 тысячи квадратных метров дорог.

Но и сейчас дорожники не сбавляют темпов.

- Сейчас активно идет ямочный ремонт в районе станице Елизаветинской, прошли работы на участке дороги в поселке Лазурном. Все приведенные в порядок участки улично-дорожной сети отмечаются на интерактивной карте, которая находится на сайте краснодарской мэрии, — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов.

Вот на этих улицах в станице Елизаветинской уже залатали ямы в Краснодаре: по Садовой от Красной до Курганной; по Ленина от Коммунаров до Калинина; по Шевченко от Степной до Красной; по Центральной от Красной до подъездной дороги к НСТ «Речник»; на пересечение Степной и проезда Энергетиков; по Степной на разворотном кольце.

А в столице Кубани ям больше нет на этих участках: на Тургенева, 107; на Линейной от КИМ до Ставропольской; на Лукьяненко от Калинина до Красных Партизан. Так же привели в порядок подъездную дорогу к поселку Лазурному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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