Новую развязку у въезда в Майкоп построят к началу декабря

СЕГОДНЯ 18:15 2019-10-22T18:15:29+03:00

На эти цели выделено 750 миллионов рублей из федерального бюджета

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Строительство новой транспортной развязки в Майкопе идет полным ходом. Общая протяженность участка трассы составит 10,5 километров. Он протянется от дороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск до дороги Майкоп-Гиагинская-Псебай–Зеленчукская-Карачаевск.

- На строительство этого участка потребуется 3,2 миллиарда рублей, - рассказывают в пресс-службе главы Адыгеи. - На третьем этапе строительства обхода Майкопа проектом предусмотрено строительство участка дороги протяженностью 7 километров с выходом к хутору Пролетарский.

В этом году дорожники возведут транспортную развязку по типу «клевер». На эти цели Адыгея получила 750 миллионов рублей.

- Путепровод соединит новую дорогу с уже действующей объездной трассой, построенной в рамках первой очереди проекта, - уточняют в пресс-службе главы Адыгеи.

На данный момент строительство развязки идет с опережением графика. Планируется, что к началу декабря путепровод построят и откроют для проезда участок объездной трассы, к которому он будет пристыкован.

ИСТОЧНИК KP.RU