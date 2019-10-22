540 тысяч рублей – средний размер взятки на Кубани

СЕГОДНЯ 18:40 2019-10-22T18:40:40+03:00

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В Краснодаре прошло заседание постоянно действующей межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции. На нем также присутствовали представили полиции и Следкома. И были подведены итоги работы за последние 9 месяцев 2019 года.

- За это время на территории Кубани зарегистрировано 952 преступления коррупционной направленности, что на 215 (или 29,2 %) больше по сравнению с этим же периодом прошлого года, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края. - Взяточничество выросло на 28 %. За это время зафиксирован 41 факт получения взяток должностными лицами органов власти различных уровней в крупном и особо крупном размерах. Средний размер взятки составил 540 тыс. руб.

Кроме того, зафиксировано 187 хищений бюджетных средств, 83 — в сферах оказания госуслуг, осуществления контрольных и разрешительных процедур, 38 - в сфере оборота земель, 16 - в сфере ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU