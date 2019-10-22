2019-10-22T20:54:45+03:00
Общество

В Пашковском микрорайоне Краснодара появится новая поликлиника

Там нежилые помещения переоборудуют под лечебное учреждение
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В администрации Краснодарского края прошел прием граждан. Жительница Краснодара Наталия Литвинова пожаловалась на то, что в Пашковском микрорайоне есть проблема с поликлиникой.

- Нежилые помещения по улице Лавочкина, 23 будут переоборудованы под поликлинику. Уже разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта по данному адресу, - пояснили в пресс-службе администрации края.

Также жительница станицы Юго-Северной Тихорецкого района отметила, что в поселении ветхое здание амбулатории - 1987 года постройки.

- Текущий ремонт в нашей поликлинике производился, но капитального не было, - сказала женщина, и уточнила, можно ли построить новую амбулаторию.

В Юго-Северной запланировано строительство офиса врача общей практики в 2022 году. На эти цели выделяется порядка 15 млн рублей. Но чиновники решили, что новую амбулаторию постараются построить уже в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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