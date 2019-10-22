2019-10-22T20:28:12+03:00
Общество

В Краснодаре в ближайшие два года отремонтируют более 153 км дорог

В администрации обсудили перечень улиц на открытой встрече с жителями
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Мэрия рассчитывает кардинально улучшить состояние улично-дорожной сети города. В планах на 2020-2021 годы обновить 153 километра городских дорог.

- Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Минтранса РФ. Если на старте проекта чуть более трети дорог Краснодара соответствовали нормативным требованиям — без ям и ухабов, то уже к 2024 году их будет уже 85%, отметил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков.

В 2019 году отремонтировано 49 участков протяженностью 65,4 километров. А в 2020 и 2021 отремонтируют более 153 км дорог. Из них почти 74 км — в 2020 году и более 79 км — в 2021 году.

- В 2020 году обновят 69 участков, их протяженность составит 73,8 километра. Также продолжится ремонт путепровода по улице имени Суворова. Там уже выполнено 36% работ. А в 2021 году отремонтируют 62 участка протяженностью 79,6 километров, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

В мэрии добавили, что вместе с жителями качество дорожного ремонта контролирует ОНФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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