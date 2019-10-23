В Сочи приступили к сносу трех самостроев

СЕГОДНЯ 07:17 2019-10-23T07:17:45+03:00

Один объект находится в поселке Красная поляна, а два других – в центральном районе города

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В Сочи уже приступили к ликвидации трех самостроев. Решение о сносе бъекта по улице Гидростроителей в поселке Красная Поляна вынес Адлеровский районный суд.

- Планировалось, что здесь будет многоэтажка, хотя участок подходит только для малоэтажной и коттеджной застройки. Суд определил, что эксплуатация здания не будет безопасной. Работы по демонтажу планируют завершить в течение полугода, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Еще два самостроя в ближайшие два месяца снесут в Центральном районе Сочи. На участке под индивидуальное строительство по улице Ударной собственник начал возводить высотку. Похожая ситуация произошла и с самостроем на улице Восточной.

Сейчас на курорте сносят самострои, которые не обременены правами третьих лиц, то есть в них не живут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU