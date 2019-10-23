Более 900 кубанских спасателей и казаков обеспечат безопасность на саммите «Россия – Африка» в Сочи

23 Окт. 07:38 2019-10-23T07:38:59+03:00

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Для обеспечения безопасности на саммите «Россия – Африка» в Сочи, который пройдет 23-24 октября, разработан план охраны, согласованный со всеми правоохранительными органами. Будут задействованы силы и средства ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии, министерств и ведомств администрации Краснодарского края и города Сочи. Привлечены сотрудники главных управлений МЧС России 15 субъектов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, более 900 кубанских спасателей и казаков обеспечат безопасность на мероприятии.

В аэропорту, на площадках саммита и в гостиницах круглосуточно находятся 29 бригад скорой помощи, сегодня и в последующие дни их количество увеличится до 60.

Также на период проведения форума в Сочи ввели запрет на перевозку опасных грузов. Ограничено движение большегрузов и личных машин на территории Имеретинской низменности.

ИСТОЧНИК KP.RU