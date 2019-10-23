2019-10-23T08:07:12+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» в гостях уступил белградскому «Партизану» в матче Еврокубка

Игра состоялась в Белграде 22 октября
Александра ПОДУШКО
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Фото: "Локомотив-Кубань"Фото: "Локомотив-Кубань"
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«Партизан» принимал «Локомотив-Кубань». Команда из Сербии уверенно начала встречу и начала вести с разницей в шесть очков - 24:18. Во второй четверти «Локомотив» не смог сократить отставание. Первая половина матча завершилась со счетом 41:35.

В третьей четверти «железнодорожники» вышли вперед - 58:57. Но последние десять минут подвели команду. Атака «Локо» провалилась, и это позволило «Партизану» выиграть - 80:71.

У «Локо» по 17 баллов в активе Сэма Деккера и Уилла Каммингса. Они стали самыми результативными. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов - у Алана Уильямса.

Напомним, кубанские атлеты взяли четыре золотые медали на первенстве России. Участие приняли более 400 спортсменов из 25 регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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