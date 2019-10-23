Праздник риса пройдет в выставочном комплексе «Атамань»
По многочисленным просьбам гостей казачьей станицы 26 октября здесь пройдет еще один фестиваль, посвященный рису.
Праздник начнется с концертной программы на рыночной площади «Дурница». Также в этот день гости станицы посетят мангальную зону, где смогут попробовать плов, поучаствовать в народных играх, продегустировать рисовые блюда от наших поваров.
- На подворьях станицы для посетителей подготовят увлекательные мастер-классы и многое другое. В завершение праздника гостей ожидает зажигательная фолк-дискотека, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Напомним, в Сочи пройдет Международный фестиваль Азии. В парке «Сириус» выступит южнокорейский театр Кванджу.
ИСТОЧНИК KP.RU