Последнее в сезоне шоу танцующих фонтанов в Абрау-Дюрсо состоится 31 октября

23 Окт. 08:38 2019-10-23T09:34:19+03:00

Комплекс уйдет на каникулы до мая 2020 года

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До конца октября шоу фонтанов на озере Абрау-Дюрсо работает по новому расписанию. Гости могут смотреть представление в 19:00 часов. Также в финальной части программы появился новый номер на песню Элвиса Пресли «Blue Suede Shoes». Завершающее шоу пройдет 31 октября.

- Днем будет работать «Женевский фонтан», расположенный на середине озера. Струя воды высотой 40 метров будет бить до первых заморозков. Это уменьшенная копия знаменитого Же-До, установленного в акватории швейцарского озера Леман, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Сейчас гостям и жителям Краснодарского края доступно свыше 620 объектов туристического показа, из них порядка 460 – работают все сезоны. Это музеи, парки, этнографические комплексы, предприятия сельского туризма, природные достопримечательности.

Напомним, праздник риса пройдет в выставочном комплексе «Атамань». Все начнется с концертной программы на рыночной площади «Дурница».

ИСТОЧНИК KP.RU