На Кубани обсудили реализацию экспортно-импортного хаба

23 Окт. 09:07 2019-10-23T09:37:37+03:00

Он объединит девять морских портов, четыре аэропорта Кубани, авто и железнодорожные магистрали

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В Новороссийске 22 октября состоялось выездное заседание межведомственной рабочей группы с участием представителей Минтранса РФ.

- На мероприятии обсудили создание в Краснодарском крае крупного торгово-транспортно-логического хаба. Это предусмотрено стратегией развития Кубани до 2030 года. Он должен объединить девять морских портов, четыре аэропорта Кубани, авто и железнодорожные магистрали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Проект хаба уже получил поддержку президента страны Владимира Путина. Также обсудили развитие автомобильных дорог Новороссийска. Это позволит перенаправить потоки машин и увеличить пропускную способность.

По итогам встречи подготовят протокол с основными результатами работы, который направят в Правительство РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU