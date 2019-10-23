На Кубани обсудили реализацию экспортно-импортного хаба
В Новороссийске 22 октября состоялось выездное заседание межведомственной рабочей группы с участием представителей Минтранса РФ.
- На мероприятии обсудили создание в Краснодарском крае крупного торгово-транспортно-логического хаба. Это предусмотрено стратегией развития Кубани до 2030 года. Он должен объединить девять морских портов, четыре аэропорта Кубани, авто и железнодорожные магистрали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Проект хаба уже получил поддержку президента страны Владимира Путина. Также обсудили развитие автомобильных дорог Новороссийска. Это позволит перенаправить потоки машин и увеличить пропускную способность.
По итогам встречи подготовят протокол с основными результатами работы, который направят в Правительство РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU