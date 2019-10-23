В Краснодаре продавали квартиры в несуществующем доме

23 Окт. 09:26 2019-10-23T09:26:32+03:00

Сайты, на которых была размещена ложная информация, заблокировали

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В Краснодаре прокуратура обнаружила на двух страницах в Интернете сведения о строительстве ООО «Кристал-Комфорт» 24-этажного дома бизнес-класса ЖК «Акварель». Земельный участок расположен по улице Минской, 122/Л. В этом комплексе также продавали квартиры.

- Было установлено, что по указанному адресу нет каких-либо работ по строительству многоэтажки, в том числе связанных с разрытием котлована, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В департаменте архитектуры и градостроительства администрации города подтвердили, что разрешение на возведение здания на указанном участке не выдавалось.

Прокуратура округа направила в Советский районный суд два административных исковых заявления, по результатам рассмотрения которых заблокировали два интернет-ресурса.

ИСТОЧНИК KP.RU