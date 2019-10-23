В Краснодаре продавали квартиры в несуществующем доме
В Краснодаре прокуратура обнаружила на двух страницах в Интернете сведения о строительстве ООО «Кристал-Комфорт» 24-этажного дома бизнес-класса ЖК «Акварель». Земельный участок расположен по улице Минской, 122/Л. В этом комплексе также продавали квартиры.
- Было установлено, что по указанному адресу нет каких-либо работ по строительству многоэтажки, в том числе связанных с разрытием котлована, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В департаменте архитектуры и градостроительства администрации города подтвердили, что разрешение на возведение здания на указанном участке не выдавалось.
Прокуратура округа направила в Советский районный суд два административных исковых заявления, по результатам рассмотрения которых заблокировали два интернет-ресурса.
ИСТОЧНИК KP.RU