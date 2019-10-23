2019-10-23T09:53:39+03:00
Происшествия

В Северском районе на 16 лет осудили сбытчика наркотиков

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима
Александра ПОДУШКО
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В Северском районе на 16 лет осудили сбытчика наркотиковВ Северском районе на 16 лет осудили сбытчика наркотиковФото: Архив "КП"
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В декабре 2018 года 20-летний житель Северского района, действуя в группе с неустановленными лицами, получал информацию о тайниковых закладках наркотиков, находил их, а после распространял среди неопределенного круга лиц.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах).

- Он проведет в исправительной колонии строгого режима 16 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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