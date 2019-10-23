У жителя Кубани накопился 101 штраф за нарушения ПДД
Автомобиль жителя Лабинского района за нарушения правил ПДД попал в объективы камер дорожной видеофиксации 101 раз. Мужчина штрафы оплачивать не собирался. Тогда его дело направили в Федеральную службу судебных приставов.
- Должник не реагировал на официальные уведомления, не отвечал на звонки и избегал встреч с сотрудниками ведомства. Приставы вскоре арестовали автомобиль неплательщика. Стоимость «Chevrolet Lanos» оказалась невысока – всего 40 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
В течение недели после ареста автомобиля должник выплатил более 159 тысяч рублей, из которых неоплаченные штрафы составили 60 800 рублей. Еще 98 500 рублей – это исполнительский сбор.
ИСТОЧНИК KP.RU