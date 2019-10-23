2019-10-23T09:50:26+03:00
Происшествия

У жителя Кубани накопился 101 штраф за нарушения ПДД

В счет крупного долга у него арестовали иномарку
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: УФССП по Краснодарскому краюФото: УФССП по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

Автомобиль жителя Лабинского района за нарушения правил ПДД попал в объективы камер дорожной видеофиксации 101 раз. Мужчина штрафы оплачивать не собирался. Тогда его дело направили в Федеральную службу судебных приставов.

- Должник не реагировал на официальные уведомления, не отвечал на звонки и избегал встреч с сотрудниками ведомства. Приставы вскоре арестовали автомобиль неплательщика. Стоимость «Chevrolet Lanos» оказалась невысока – всего 40 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

В течение недели после ареста автомобиля должник выплатил более 159 тысяч рублей, из которых неоплаченные штрафы составили 60 800 рублей. Еще 98 500 рублей – это исполнительский сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Северском районе начальнику почты дали 2 года за присвоение 20 тысяч рублей
ВТБ Лизинг предоставит скидку на автомобили Chevrolet Tahoe
В Туапсе ветерана Великой Отечественной войны чуть не оставили без квартиры
На Кубани собираются создать 1,3 тысячи мест в ясельных группах за два года
В Брюховецком районе начал работу цех по производству премиксов
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодаре
За полгода на Кубани мошенники пытались обмануть страховщиков на 323 млн рублей
В Северском районе прокуратура начала проверку по факту превышения в воздухе сероводорода
На трассе «Формулы 1» в Сочи пройдет конкурс водителей такси и автобусов
В парке Галицкого устанавливают скульптуру группы Recycle
На Кубани в ДТП пострадала десятилетняя девочка
В Краснодаре в декабре заработают еще 4 платные парковки
На Кубани завершили посевную кампанию
В Краснодаре пройдет открытая тренировка по каратэ
В Сочи мужчина фиктивно зарегистрировал у себя дома больше 50 человек
ВТБ Факторинг подписал первые соглашения на платформе GetFinance
День здоровья по профилактике инсультов пройдет в Кавказском районе
На Кубани гендиректор организации незаконно присвоил себе земельные участки
В Краснодаре временно закроют проезд для машин по Береговой
В Сочи в лесу заблудились два грибника
Бывший вице-мэр Сочи Ирина Романец получила должность в администрации Ялты
В Сочи во дворце спорта «Айсберг» откроется выставка «Парк ледяных скульптур»
В Краснодаре известные российские урологи выполнят 23 высокотехнологичные операции
В Краснодаре расскажут про оборону Севастополя
В Краснодаре состоялся 18-й фестиваль национальных культур
В Сочи машина сбила полицейского и загорелась