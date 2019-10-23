Проезд в общественном транспорте Ейска можно будет оплатить банковскими картами

23 Окт. 10:09 2019-10-23T10:09:09+03:00

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В Ейске проезд в общественном транспорте можно будет оплачивать банковскими картами. Пилотный проект начнет действовать с начала следующей недели. Его запустит компания «Электронный билет Кубани».

Как сообщается, оплата безналом будет возможна в автобусах, курсирующих по маршрутам №№ 1,2,7,8,10,11,18 согласно графику движения.

На автобусах разместят специальные таблички, которые укажут, что в транспорте принимают оплату картой. Также информацию о наличии новой услуги можно уточнить у водителя.

Напомним, с 7 по 20 октября в Краснодаре провели ямочный ремонт на 10 участках улиц - это почти 4 тысячи квадратных метров дорог. Сейчас активно идет ямочный ремонт в районе станице Елизаветинской, прошли работы на участке дороги в поселке Лазурном.

ИСТОЧНИК KP.RU