В Краснодаре с козырька подъезда многоэтажки сняли школьницу
22 октября около 20:00 в полицию краевой столицы обратились жители многоэтажки по улице Репина. Они сообщили, что на козырьке одного из подъездов лежит подросток. Школьницу увезли в больницу.
- Госпитализированной оказалась 14-летняя девочка, которая проживает одной из квартир на 6 этаже указанного дома. На ее теле не было повреждений, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на официального представителя УМВД РФ по Краснодару Артема Коноваленко.
- Самая девочка, после того как пришла в сознание, пояснила, что не помнит при каких обстоятельствах оказалась на козырьке подъезда. Семья и подросток характеризуются с положительной стороны, - добавил представитель ведомства.
По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По данным источника «Кубанских новостей», в больнице школьнице поставили предварительный диагноз - острое отравление неизвестным веществом. Известно также, что девочка учится в седьмом классе.
ИСТОЧНИК KP.RU