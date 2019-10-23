2019-10-23T10:24:25+03:00
Происшествия

В Краснодаре с козырька подъезда многоэтажки сняли школьницу

Она была без сознания, когда ее доставили в больницу
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре с козырька подъезда многоэтажки сняли школьницуВ Краснодаре с козырька подъезда многоэтажки сняли школьницуФото: Архив "КП"
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22 октября около 20:00 в полицию краевой столицы обратились жители многоэтажки по улице Репина. Они сообщили, что на козырьке одного из подъездов лежит подросток. Школьницу увезли в больницу.

- Госпитализированной оказалась 14-летняя девочка, которая проживает одной из квартир на 6 этаже указанного дома. На ее теле не было повреждений, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на официального представителя УМВД РФ по Краснодару Артема Коноваленко.

- Самая девочка, после того как пришла в сознание, пояснила, что не помнит при каких обстоятельствах оказалась на козырьке подъезда. Семья и подросток характеризуются с положительной стороны, - добавил представитель ведомства.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным источника «Кубанских новостей», в больнице школьнице поставили предварительный диагноз - острое отравление неизвестным веществом. Известно также, что девочка учится в седьмом классе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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