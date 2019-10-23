Железнодорожные конструкции Крымского моста проходят испытания на прочность

23 Окт. 10:33 2019-10-23T10:33:47+03:00

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Сейчас проводятся динамические и статические испытания основных элементов железнодорожной части Крымского моста. Это многоэтапный процесс, предваряющий приемочные испытания всей конструкции, которые пройдут в конце года перед запуском поездов.

Как рассказала директор НИИ диагностики Светлана Боханова, эксперты фактически испытывают растягивающие и сжимающие напряжения, которые будут возникать во время эксплуатации железнодорожной части. Аналогичная работа проводилась во время строительства дороги.

- Здесь работают тяжелые технические железнодорожные составы.Это локомотив и 23 вагона-хоппера со щебнем суммарным весом 2,4 тысячи тонн. Они двигаются, а приборы и датчики фиксируют состояние опор и пролетных строений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Крымского моста.

Такие испытания позволят проверить прочностные характеристики всех конструкций при расчетных предельных нагрузках, сравнить их с проектными данными.

ИСТОЧНИК KP.RU