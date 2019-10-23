23 Окт. 10:39 2019-10-23T10:39:43+03:00

В Туапсинском районе в лесу заблудились два грибника Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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22 октября 49-летние муж с женой отправились в лес за грибами в районе села Дефановка Туапсинского района. Они хорошо знали лес, но не успели вернуться до темноты и заблудились.

Фонарей у них с собой не было, поэтому они не смогли найти в темноте дорогу обратно. Тогда они вызвали спасателей и отправили им свои геоданные.

На помощь заблудившимся выехали 5 сотрудников Туапсинского отряда «Кубань-СПАС». По координатам они последовали к месту, где находились пострадавшие.

- Около 01:00 грибников нашли. Их вывели из леса и доставили к дому. К сожалению, целый мешок опят пришлось выбросить, чтобы не нести тяжелый груз,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU