В Туапсинском районе в лесу заблудились два грибника
22 октября 49-летние муж с женой отправились в лес за грибами в районе села Дефановка Туапсинского района. Они хорошо знали лес, но не успели вернуться до темноты и заблудились.
Фонарей у них с собой не было, поэтому они не смогли найти в темноте дорогу обратно. Тогда они вызвали спасателей и отправили им свои геоданные.
На помощь заблудившимся выехали 5 сотрудников Туапсинского отряда «Кубань-СПАС». По координатам они последовали к месту, где находились пострадавшие.
- Около 01:00 грибников нашли. Их вывели из леса и доставили к дому. К сожалению, целый мешок опят пришлось выбросить, чтобы не нести тяжелый груз,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».
ИСТОЧНИК KP.RU