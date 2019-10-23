Почти 53 процента жителей Кубани прошли вакцинацию против гриппа

23 Окт. 11:05 2019-10-23T11:05:07+03:00

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В медучреждения Кубани за последнюю неделю с признаками ОРВИ обратились больше 1,7 тысячи человек. Гриппа ни у одного пациента не нашли. Большую роль в этом сыграли профилактические меры.

- Уже привито 2,9 миллиона человек, это составляет 52,8 процента от численности населения Краснодарского края. Обязательно вакцинироваться рекомендуется детям, пожилым людям, беременным, пациентам с хроническими заболеваниями, а также педагогам, работникам общепита, транспортникам и самим медикам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края

Эффект после прививки появляется через 8-12 дней и сохраняется до года. Пройти вакцинацию можно не только в поликлиниках, но и в специальных мобильных пунктах. Они работают в сквере Жукова, в Чистяковской роще, в парке «Солнечный остров» и на площади перед Театром драмы.

ИСТОЧНИК KP.RU