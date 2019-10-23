В Краснодаре осудили мужчину, который похитил знакомую и избил полицейского

23 Окт. 11:22 2019-10-23T12:59:24+03:00

В Краснодаре осудили мужчину, который украл знакомую и избил полицейского Фото: Архив "КП"

Он проведет 3 года и 3 месяца в исправительной колонии строгого режима

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Житель Краснодарского края обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 126 УК РФ (Похищение человека) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В мае пьяный мужчина, украл знакомую. Он насильно удерживал девушку в своем доме, пока ее не освободили полицейские. Когда правоохранитель выводил потерпевшую из дома, подсудимый, схватив кусок металлической трубы, ударил его в область плеча, после чего был задержан.

-Суд признал местного жителя виновным. Его осудили 3 года и 3 месяца, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU