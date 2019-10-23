В Сочи в 2020 году будут ходить шесть иностранных круизных лайнеров

23 Окт. 11:41 2019-10-23T11:41:37+03:00

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В Сочи пошло совещание под председательством министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светланы Балаевой. На нем обсудили вопросы возобновления круизного сообщения на Черноморском побережье.

В 2020 году одной первой иностранных компаний станет Azamara Cruises. Организация намерена выполнить два рейса из Афин с заходом в порты городов Стамбул, Верна, Констанца, Одесса и Сочи. Также в 2020 году в сочинский порт планируют заходить: Albatros, Amera, Le Bougainville, Boudicca, Ocean Majecty.

- Для иностранных туристов в Сочи работают 30 новых экскурсионных маршрутов, в которые включено более 100 культурно-познавательных, природных, спортивных, исторических и развлекательных объектов показа, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU