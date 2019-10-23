В Западном округе Краснодара построят спорткомплекс и новый детсад на 200 мест
В Западном округе Краснодара на улице70-летия Октября построят физкультурно-оздоровительный комплекс, а также садик на 200 мест - по Калинина, 350. Об этом сообщили на встрече с жителями округа.
В округе уже завершают спорткомплекс с бассейном по улице имени 70-летия Октября. Детишки смогут туда пойти в начале 2020 года.
- Современный физкультурно-оздоровительный комплекс с открытой спортплощадкой и зоной уличных тренажеров появится на улице 70-летия Октября. В нем будут залы для занятий игровыми видами спорта. Завершить возведение планируется к концу следующего года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Садик на 200 мест построят по улице Калинина. В нем будет восемь групповых ячеек, в том числе две ясельные группы. Детей начнут принимать в учреждение в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU