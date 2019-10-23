Представительство Русского географического общества начнет работу в Сочи
В Сочи появится представительство РГО. Уже выбран руководитель структурного подразделения. Им стал секретарь природоохранительной комиссии Краснодарского отделения РГО, заместитель директора Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности по научной работе Лев Шагаров.
В Сочи ведомством реализуется целый ряд проектов. Олимпийская столица является одной из площадок для проведения церемонии вручения национальной премии в области географии, экологии. Также на курорте прошли фотовыставки медиа-проекта РГО «Самая красивая страна».
- Новые структурные подразделения РГО организованы и в Новокубанском районе Краснодарского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе отделения Краснодарского РГО.
Уже формируется актив территории. Одним из основных направлений работы общественники определили экологическую и природоохранную деятельность.
ИСТОЧНИК KP.RU