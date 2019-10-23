2019-10-23T14:01:29+03:00
Общество

Темнота за долги. ПАО «ТНС энерго Кубань» вынуждена отключать неплательщиков от электричества

Жители садоводческих товариществ рискуют коротать осень в темноте
Иван Егоров
Поделиться:
Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань».Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань».
Изменить размер текста:

Энергетики ПАО «ТНС энерго Кубань» вынуждены идти на крайние меры и отключать неплательщиков от электросетей. Речь о тех потребителях, которые не реагируют на официальные предупреждения, уведомления, смс-оповещения компании. Ситуация в СНТ сложная по всему краю и республике Адыгея - общий долг садоводческих товариществ перед гарантирующим поставщиком электроэнергии достиг 223 млн рублей!

- Отключение электроэнергии – это крайне болезненная для обеих сторон процедура, но если наш клиент месяцами не платит, не реагирует на наши предупреждения, то мы вынуждены ее применять, – поясняет заместитель начальника Краснодарского ПУ ПАО «ТНС энерго Кубань» Глеб Берестнев.

Так, недавно ограничение прошло и в СНТ «Делюшес», что в пригороде Краснодара, здесь от привычного блага цивилизации отрезаны еще 9 частных домовладений. Собственники не вносили оплату, многократно превысив свой норматив потребления, который зависит от числа проживающих и площади помещения. Светлая жизнь у неплательщиков наступит, когда они погасят задолженность и оплатят издержки энергетиков по отключению. По закону вернуть свет в дома можно будет в течение двух суток.

К слову, за самовольное подключение к сетям грозит штраф для физических лиц до 15 тысяч рублей, за повторное подключение штраф удваивается. Для выявления воровства энергетики раз в месяц проводят регулярные рейды по отключенным домовладениям.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Северском районе начальнику почты дали 2 года за присвоение 20 тысяч рублей
ВТБ Лизинг предоставит скидку на автомобили Chevrolet Tahoe
В Туапсе ветерана Великой Отечественной войны чуть не оставили без квартиры
На Кубани собираются создать 1,3 тысячи мест в ясельных группах за два года
В Брюховецком районе начал работу цех по производству премиксов
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодаре
За полгода на Кубани мошенники пытались обмануть страховщиков на 323 млн рублей
В Северском районе прокуратура начала проверку по факту превышения в воздухе сероводорода
На трассе «Формулы 1» в Сочи пройдет конкурс водителей такси и автобусов
В парке Галицкого устанавливают скульптуру группы Recycle
На Кубани в ДТП пострадала десятилетняя девочка
В Краснодаре в декабре заработают еще 4 платные парковки
На Кубани завершили посевную кампанию
В Краснодаре пройдет открытая тренировка по каратэ
В Сочи мужчина фиктивно зарегистрировал у себя дома больше 50 человек
ВТБ Факторинг подписал первые соглашения на платформе GetFinance
День здоровья по профилактике инсультов пройдет в Кавказском районе
На Кубани гендиректор организации незаконно присвоил себе земельные участки
В Краснодаре временно закроют проезд для машин по Береговой
В Сочи в лесу заблудились два грибника
Бывший вице-мэр Сочи Ирина Романец получила должность в администрации Ялты
В Сочи во дворце спорта «Айсберг» откроется выставка «Парк ледяных скульптур»
В Краснодаре известные российские урологи выполнят 23 высокотехнологичные операции
В Краснодаре расскажут про оборону Севастополя
В Краснодаре состоялся 18-й фестиваль национальных культур
В Сочи машина сбила полицейского и загорелась