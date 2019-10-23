Темнота за долги. ПАО «ТНС энерго Кубань» вынуждена отключать неплательщиков от электричества

23 Окт. 12:28 2019-10-23T14:01:29+03:00

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Энергетики ПАО «ТНС энерго Кубань» вынуждены идти на крайние меры и отключать неплательщиков от электросетей. Речь о тех потребителях, которые не реагируют на официальные предупреждения, уведомления, смс-оповещения компании. Ситуация в СНТ сложная по всему краю и республике Адыгея - общий долг садоводческих товариществ перед гарантирующим поставщиком электроэнергии достиг 223 млн рублей!

- Отключение электроэнергии – это крайне болезненная для обеих сторон процедура, но если наш клиент месяцами не платит, не реагирует на наши предупреждения, то мы вынуждены ее применять, – поясняет заместитель начальника Краснодарского ПУ ПАО «ТНС энерго Кубань» Глеб Берестнев.

Так, недавно ограничение прошло и в СНТ «Делюшес», что в пригороде Краснодара, здесь от привычного блага цивилизации отрезаны еще 9 частных домовладений. Собственники не вносили оплату, многократно превысив свой норматив потребления, который зависит от числа проживающих и площади помещения. Светлая жизнь у неплательщиков наступит, когда они погасят задолженность и оплатят издержки энергетиков по отключению. По закону вернуть свет в дома можно будет в течение двух суток.

К слову, за самовольное подключение к сетям грозит штраф для физических лиц до 15 тысяч рублей, за повторное подключение штраф удваивается. Для выявления воровства энергетики раз в месяц проводят регулярные рейды по отключенным домовладениям.