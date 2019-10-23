2019-10-23T14:10:37+03:00
Общество

OZ МОЛЛ дарит VOLVO

28 сентября и 12 октября определились победители двух розыгрышей OZ ДАРИТ VOLVO. Впереди вас ждут еще два VOLVO XC40!
Иван ЕГОРОВ
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Администрация OZ МОЛЛ КраснодарАдминистрация OZ МОЛЛ Краснодар
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С 1 августа по 2 ноября OZ МОЛЛ совместно с генеральными партнерами акции автомобильным холдингом «Техно-Темп» и официальным дилером Volvo в Краснодаре «Volvo Car Кубань» разыгрывает 4 премиальных кроссовера VOLVO XC 40.

Если вы хотите услышать своё имя с приставкой «победитель» — совершайте покупку в магазинах OZ МОЛЛ на сумму от 3 000 рублей (ГМ HOFF от 10 000 рублей), регистрируйте чеки и приходите на следующие розыгрыши, которые состоятся 26 октября и 2 ноября!

Своих владельцев ждут еще 2 автомобиля Volvo XC40, а также двадцать невероятных подарков от партнеров акции – годовые абонементы в фитнес-клуб Balance, туры выходного дня от одного из популярнейших отелей краснодарского края - комплекса Lavicon Hotel Collection 5*, подарочные сертификаты в магазин настоящих якутских бриллиантов «ЭПЛ. Якутские бриллианты», гипермаркета мебели и товаров для дома Hoff, ресторана самой изысканной грузинской кухни «Грузинские Каникулы», детского интерактивного парка ZKidZCity, самого модного кинотеатра Формулы Кино OZ, сети гипермаркетов ОКЕЙ, подарки от спортивного магазина Декатлон и магазина парфюмерии и косметики Стокманн Косметика!

Счастливыми обладателями первых двух VOLVO XC 40 стали: Бесценный Вадим Викторович, который забрал свой премиальный кроссовер белого цвета 28 сентября и Рощепкина Наталья Владимировна, которая выиграла автомобиль черного цвета 12 октября.

Партнеры мероприятия: Техно-Темп, VOLVO CAR Кубань.

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