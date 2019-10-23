В Сочи на саммите Россия-Африка действует оперативный краевой штаб

23 Окт. 12:38 2019-10-23T12:38:40+03:00

В его рамках созданы четыре рабочие группы

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В Сочи работу начал штаб аварийных служб города. Он будет осуществлять свою деятельность в круглосуточном режиме. Специалисты контролируют работу мест размещения, магазинов и кафе на предмет качества предоставления услуг.

- Рабочая группа по транспорту занимается логистикой между аэропортом, местами размещения участников и проведением мероприятий. Роспотребнадзор ежедневно мониторит объекты общественного питания, ресторанные комплексы при гостиницах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В качестве волонтеров задействовано 650 человек. Это студенты вузов Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и Волгограда. Они владеют английским и другими иностранными языками и хорошими коммуникативными навыками.

Пока работа саммита проходит в штатном режиме. Краевой штаб будет действовать ежедневно до 26 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU