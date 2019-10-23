В Краснодаре открылась выставка «Пропедевтика-2»

23 Окт. 13:19 2019-10-23T13:19:18+03:00

В экспозиции представлено более 500 работ

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В краевой столице в выставочном зале изобразительных искусств открылась выставка «Пропедевтика-2». В экспозиции представлено более 500 работ более чем 100 авторов.

- Пропедевтика - это одна из основных дисциплин, где изучаются основы композиции в искусстве. У студентов формируется представление об основных средствах, направлениях, принципах, методах творческой деятельности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства Краснодарского края.

На открытии присутствовали академик заслуженный архитектор Российской Федерации Субботин, заслуженный художник Российской Федерации, председатель Творческого Союза художников Кубани Демкина, авторы работ, организаторы выставки и приглашённые гости.

Выставка продлится до 3 ноября в выставочном зале изобразительных искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU