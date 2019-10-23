В Новороссийске жителям многоквартирного дома начисляли ЖКУ выше нормы

23 Окт. 13:26 2019-10-23T13:26:36+03:00

После вмешательства прокуратуры их права были восстановлены

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В Новороссийске 72 жителя многоквартирного дома обратились в ведомство за помощью. Они сообщили, что платят ЖКУ выше положенной нормы. Прокуратура Краснодарского края начала проверку.

Было установлено, что управляющая организацией ООО «Цель-Л» начисляла жильцам многоэтажки коммунальную услугу по электроснабжению, потребленную для целей содержания общедомового имущества. При этом был завышен тариф.

- По данному факту прокуратурой приняты меры реагирования, по результатам которых 72 собственникам жилых и 1 нежилого помещений выполнен перерасчет стоимости потребления коммунальной услуги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU