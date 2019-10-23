2019-10-23T14:54:43+03:00
Политика

«День рождения надо отмечать с народом»: кубанский депутат выступил с инициативой проводить праздники с избирателями

Илья Шакалов позвал клоунов и накрыл стол для жителей Красноармейского района
Варвара ДЫМ
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Илья Шакалов даже пустился в пляс с детьмиИлья Шакалов даже пустился в пляс с детьми
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23 октября известному на Кубани политику Илье Шакалову исполнилось 36 лет. И свой день рождения он решил отметить не в ночном клубе, а вместе с народом. В сентябре его избрали депутатом Совета молодых депутатов Красноармейского района и теперь все свое время Шакалов проводит в райцентре – в станице Полтавской. Даже день рождения отметил с избирателями.

- В свой День рождения я решил организовать праздник для многодетных семей станицы Полтавской, провести сход граждан и выслушать наказы избирателе, - рассказал сайту «КП»-Кубань» Илья Шакалов. – Вообще, призываю всех депутатов Кубани последовать моему примеру. Праздники надо отмечать с народом, быть ближе к людям. Уверен, если депутаты будут разделять важные события со своими избирателями, чаще бывать на вверенных территориях, работать с наказами жителей, помогать делом, то будет ощутимый положительный эффект от нашей совместной деятельности.

Чтобы стать ближе к электорату, Шакалов организовал развлекательную программу для детей. Позвал клоунов и накрыл сладкий стол. И пока дети веселились, с родителями депутат разговаривал о мерах государственной поддержки многодетных семей. И пообещал решить несколько насущных вопросов жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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